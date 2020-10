Sport a contatto, possibile chiusura del Governo: le ipotesi (Di sabato 17 ottobre 2020) Il calcio dilettantistico potrebbe fermarsi nuovamente dopo l’aumento di contagi al Covid-19: stretta tra il premier Conte e le Regioni Ancora un nuovo Dpcm dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Dopo la scelta del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha sospeso nella giornata di ieri tutto lo Sport dilettantistico, anche il Governo potrebbe fermare momentaneamente … Leggi su viagginews (Di sabato 17 ottobre 2020) Il calcio dilettantistico potrebbe fermarsi nuovamente dopo l’aumento di contagi al Covid-19: stretta tra il premier Conte e le Regioni Ancora un nuovo Dpcm dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Dopo la scelta del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha sospeso nella giornata di ieri tutto lodilettantistico, anche ilpotrebbe fermare momentaneamente …

