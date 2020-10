Simone Coppo | «Quando giocavo a carte con Mark Ruffalo»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nonostante negli ultimi anni abbia lavorato soprattutto all’estero, prendendo parte a diversi progetti dal sapore internazionale, Simone Coppo non si sente né un cervello né un artista «in fuga»: «Amo l’Italia più di ogni altro paese al mondo, e più vado fuori più me ne convinco», spiega al telefono in un pomeriggio di relax a Civita di Bagnoregio, in compagnia della fidanzata e di Saetta, la moto elettrica che per lui «è una fedele amica». Dall’ultima volta che ci siamo sentiti Simone, per usare un verbo che gli è particolarmente caro, ha remato parecchio: nel 2017 è entrato a far parte del cast di The Restaurant, una delle serie svedesi più applaudite di sempre; nel 2019 ha preso parte a un film, The Story of My Wife, diretto dalla regista ungherese Ildikó Enyedi e interpretato da Léa Seydoux, e nel 2020 è in onda su Sky Atlantic nella miniserie di Hbo Un volto, due destini, che è valsa l’Emmy al protagonista Mark Ruffalo. 28 anni, sguardo magnetico e parlantina spedita, Simone Coppo, che in Italia abbiamo apprezzato in fiction di successo come Una grande famiglia e in film come Io Rom Romantica, conserva dentro di sé la curiosità delle sfide future e la capacità innata di dare forma alle immagini che si affacciano sentendolo raccontare. https://www.youtube.com/watch?v=qbI1RoVn8gs