Serie C, crash di Eleven Sports: arriva il comunicato della piattaforma streaming (Di sabato 17 ottobre 2020) Le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, hanno mosso i vertici di Eleven Sports che ha studiato un piano d'intervento.Serie C, l’avvertimento di Ghirelli: “Eleven Sports deve darci certezze, saremo intolleranti”Il crash totale della scorsa domenica ha provocato disagi ai tifosi di tutta Italia che non hanno potuto assistere a buona parte delle gare delle proprie squadre del cuore. È arrivato nel frattempo un comunicato della piattaforma streaming che ha promesso di risarcire gli abbonati.Livorno vicino al fallimento, Navarra: “Siamo al capolinea, ho già avvisato il Sindaco e Ghirelli”16 ottobre 2020. ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) Le parole del presidenteLega Pro, Francesco Ghirelli, hanno mosso i vertici diche ha studiato un piano d'intervento.C, l’avvertimento di Ghirelli: “deve darci certezze, saremo intolleranti”Iltotalescorsa domenica ha provocato disagi ai tifosi di tutta Italia che non hanno potuto assistere a buona parte delle gare delle proprie squadre del cuore. Èto nel frattempo unche ha promesso di risarcire gli abbonati.Livorno vicino al fallimento, Navarra: “Siamo al capolinea, ho già avvisato il Sindaco e Ghirelli”16 ottobre 2020. ...

Mediagol : #SerieC, crash di #ElevenSports: arriva il comunicato della piattaforma streaming - WiAnselmo : #SerieC, crash di Eleven Sports: arriva il comunicato della piattaforma streaming - Mediagol : #SerieC, crash di Eleven Sports: arriva il comunicato della piattaforma streaming - plenilounio : crash landing on you è la serie migliore che io abbia mai visto e sono solo alla 3 puntata - danwarx : @ANDREAESCIT no le serie tv giapponesi e cinesi le ho sempre trovate così, secondo me sono proprio fuori target per… -