Serie A, tutto pronto per Inter-Milan: quote e probabili formazioni. Le scelte di Conte e Pioli (Di sabato 17 ottobre 2020) Cresce l'attesa per Inter-Milan.Archiviata la pausa per le Nazionali, ritorna la Serie A: stasera, alle 18.00, i nerazzurri ospiteranno i rossoneri per l'attesissimo derby di San Siro. La gara, valida per la quarta giornata del campionato di massima Serie, sarà visibile in tv su Sky Sport. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara equilibrata, ma con un leggero vantaggio in favore dei padroni di casa; il segno 1, infatti, è offerto a 2.20, il segno X a 3.50 e infine, il segno 2 a 3.30.Antonio Conte recupera Sanchez e aspetta novità per quanto riguarda Bastoni, che dovrà svolgere in queste ore altri esami per ottenere la completa idoneità, dopo essere risultato negativo all'ultimo tampone. Squalificato Sensi, indisponibili anche ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) Cresce l'attesa per.Archiviata la pausa per le Nazionali, ritorna laA: stasera, alle 18.00, i nerazzurri ospiteranno i rossoneri per l'attesissimo derby di San Siro. La gara, valida per la quarta giornata del campionato di massima, sarà visibile in tv su Sky Sport. Lee i pronostici dei bookmakers prevedono una gara equilibrata, ma con un leggero vantaggio in favore dei padroni di casa; il segno 1, infatti, è offerto a 2.20, il segno X a 3.50 e infine, il segno 2 a 3.30.Antoniorecupera Sanchez e aspetta novità per quanto riguarda Bastoni, che dovrà svolgere in queste ore altri esami per ottenere la completa idoneità, dopo essere risultato negativo all'ultimo tampone. Squalificato Sensi, indisponibili anche ...

