Salvini diventa Gesù crocifisso per il caso Gregoretti: stavolta anche i leghisti non apprezzano (Di sabato 17 ottobre 2020) Sta sollevando polemiche un post che in realtà è stato pubblicato dal profilo Twitter della Lega tre giorni fa, ma che allo stesso tempo sta prendendo piede sui social solo oggi 17 ottobre. Stiamo parlando di Salvini che è stato immortalato con una sorta di quadro in cui appare nelle vesti di Gesù crocifisso, alla luce del caso Gregoretti. Molti sostenitori del Carroccio non hanno apprezzato, come si osserva dai commenti al post originale, mentre altri richiedono l’intervento di Codacons, come avvenuto con Chiara Ferragni poche settimane fa. Entrambi non sono stati autori materiali della cosiddetta “opera”, ma l’influencer finì ugualmente al centro di un caso. Articolo originale su Chiara Ferragni e Codacons del 1 ottobre Continuano le prese di ... Leggi su bufale (Di sabato 17 ottobre 2020) Sta sollevando polemiche un post che in realtà è stato pubblicato dal profilo Twitter della Lega tre giorni fa, ma che allo stesso tempo sta prendendo piede sui social solo oggi 17 ottobre. Stiamo parlando diche è stato immortalato con una sorta di quadro in cui appare nelle vesti di Gesù, alla luce del. Molti sostenitori del Carroccio non hanno apprezzato, come si osserva dai commenti al post originale, mentre altri richiedono l’intervento di Codacons, come avvenuto con Chiara Ferragni poche settimane fa. Entrambi non sono stati autori materiali della cosiddetta “opera”, ma l’influencer finì ugualmente al centro di un. Articolo originale su Chiara Ferragni e Codacons del 1 ottobre Continuano le prese di ...

TrueNeldot : @awanasgh @MadameA02 E qual è il punto allora? Perchè dovrebbe far ridere dare una pizza ad un avversario politico… - anarcofilo : @Emiliano_Max @zanchettin83 Il virus morto ma risorto per colpa di un immigrato assunto da una multinazionale....Sa… - vluccio : RT @OneMilanes: Per diventà negasiunista se pò minga negà di stupidad inscì a caso, sù no, per esempi, che d'invern fa frecc. Eh no cari, b… - LeilaPinesi : RT @OneMilanes: Per diventà negasiunista se pò minga negà di stupidad inscì a caso, sù no, per esempi, che d'invern fa frecc. Eh no cari, b… - dariotan : @francescoreseda @perchetendenza Se sei il leader dell'opposizione e ti candidi alla Presidenza del Consiglio (non… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini diventa Se il processo di Salvini diventa mediatico. L'analisi di Antonucci Formiche.net R.BRUNETTA (Intervista a ‘Il Giornale’): “I leghisti ci odiano, ora governo di unità nazionale”

Renato Brunetta ne parla con gli occhi umidi per la commozione. «Jole – racconta – era la mia vicina di banco quando era alla Camera. Era una socialista come me. Una militante da combattimento, piena ...

Renato Brunetta contro Matteo Salvini: "Pensa solo a farci fuori. Ora governo di unità nazionale"

Renato Brunetta dice la sua sulla risoluzione sul Mes , votata solo da Forza Italia due giorni prima. "Sarebbero spiega risorse ...

Renato Brunetta ne parla con gli occhi umidi per la commozione. «Jole – racconta – era la mia vicina di banco quando era alla Camera. Era una socialista come me. Una militante da combattimento, piena ...Renato Brunetta dice la sua sulla risoluzione sul Mes , votata solo da Forza Italia due giorni prima. "Sarebbero spiega risorse ...