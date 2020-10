Rischi di contagio al chiuso, arriva l’algoritmo della Sima (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella guerra al virus spunta l’algoritmo sul Covid. Un algoritmo previsionale sul Rischio di propagazione del coronavirus al chiuso che è allo studio della Società italiana di medicina ambientale. Si tratta del progetto “Apri”, che punta a quantificare i livelli di Rischio di infezione da Covid-19 negli ambienti indoor, da casa a scuola, così come nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico. LEGGI ANCHE > Remdesivir, arriva anche la bocciatura dell’Oms per la cura del Covid-19 L’algoritmo sul Covid e i Rischi degli ambienti chiusi Ad annunciare lo studio dell’algoritmo sul Covid è stato il presidente di Sima, Alessandro Miani, spiegando che il ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella guerra al virus spunta l’algoritmo sul Covid. Un algoritmo previsionale sulo di propagazione del coronavirus alche è allo studioSocietà italiana di medicina ambientale. Si tratta del progetto “Apri”, che punta a quantificare i livelli dio di infezione da Covid-19 negli ambienti indoor, da casa a scuola, così come nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico. LEGGI ANCHE > Remdesivir,anche la bocciatura dell’Oms per la cura del Covid-19 L’algoritmo sul Covid e idegli ambienti chiusi Ad annunciare lo studio dell’algoritmo sul Covid è stato il presidente di, Alessandro Miani, spiegando che il ...

Uno studio attentamente seguito e coordinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scoperto che quattro farmaci antivirali, tra cui il remdesivir di Gilead, non hanno ridotto il rischio di ...

Tutte le regioni italiane di colore rosso cioè ad alto rischio da contagio tranne la Calabria che rimane nella fascia verde. È quanto risulta dalla prima mappa, pubblicata nella giornata di ieri ...

