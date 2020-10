Palermo, Boscaglia: “Bisogna essere bravi a rialzarsi e lavorare con cuore, testa e gambe” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Palermo sa che domani contro il Bisceglie non può più fare passi falsi dopo le sconfitte di Teramo e in casa con l'Avellino. Lo ha rimarcato in sala stampa il tecnico rosanero Roberto Boscaglia, che ha presentato la sfida: "E' una squadra classica della categoria col giusto mix di giovani e meno giovani interessante, abituata a questo campionato e l'ha dimostrato in queste prime partite. Il campo non sarà perfetto quindi aspettiamoci una partita sporca. Bucaro è un amico ed un ottimo allenatore quindi non posso che parlare bene di lui. La squadra sarà ben messa in campo e assolutamente pronta per affrontarci, così come lo sarà la nostra - le parole riportate da tuttoPalermo.net -. Abbiamo diversi giocatori indisponibili ma stiamo prendendo forma anche da un punto di ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilsa che domani contro il Bisceglie non può più fare passi falsi dopo le sconfitte di Teramo e in casa con l'Avellino. Lo ha rimarcato in sala stampa il tecnico rosanero Roberto, che ha presentato la sfida: "E' una squadra classica della categoria col giusto mix di giovani e meno giovani interessante, abituata a questo campionato e l'ha dimostrato in queste prime partite. Il campo non sarà perfetto quindi aspettiamoci una partita sporca. Bucaro è un amico ed un ottimo allenatore quindi non posso che parlare bene di lui. La squadra sarà ben messa in campo e assolutamente pronta per affrontarci, così come lo sarà la nostra - le parole riportate da tutto.net -. Abbiamo diversi giocatori indisponibili ma stiamo prendendo forma anche da un punto di ...

