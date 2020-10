PAGELLE Crotone Juve | TOP e FLOP dopo il primo tempo

(Di sabato 17 ottobre 2020) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Kulusevski: Bonucci VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Pagelle Crotone Juve: i voti ai protagonisti del match - -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE Crotone

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Crotone Juve Le pagelle dei protagonisti del match tra Crotone e Juve, valido per la 4ª giornata ...Manca Cristiano Ronaldo e vedremo se sarà un problema. In questi anni il portoghese è stato non solo accentratore di tutto, come tiri e come gol, basti pensare che ne ha segnati tre ...