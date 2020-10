Offese al poliziotto e proteste | ecco cosa fa Battisti in carcere

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 17 ottobre 2020) Federico Garau Trasferito neldi Corigliano Rossano, l'ex attivista del Pac non ha fatto altro che collezionare punizioni a causa del suo comportamento Piagnistei, lettere di lamentela, scioperi della fame: da quando Cesareè tornato in Italia per scontare la propria pena innon ha fatto altro che comportarsi da vittima, eppure il comportamento tenuto all'interno dei penitenziari la dice lunga sulla sua reale natura. A settembre, l'ex membro dei Pac aveva scritto un'accorata missiva al Garante nazionale dei detenuti per esprimere le sue preoccupazioni in merito alla presenza di alcuni terroristi islamici all'interno del penitenziario di Corigliano Rossano (Cosenza) in cui era stato da poco trasferito. I jihadisti, scriveva, un tempo lo avevano minacciato e per tale ...