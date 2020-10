Napoli Atalanta 4-1: sintesi e tabellino (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Vittoria straripante del Napoli contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli azzurri chiudono la pratica nel primo tempo, chiudendo la prima frazione di gara per 4-0 grazie alla doppietta di Lozano e le reti di Politano e Osimhen. Nella ripresa, la squadra di Gattuso amministra. Lammers segna il gol della bandiera per i nerazzurri. sintesi Napoli Atalanta 4-1 MOVIOLA 90’+4 FISCHIO FINALE 88′ Tiro Napoli – Lozano va vicino alla tripletta. La difesa dell’Atalanta ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra, risultato, moviola e cronaca live Vittoria straripante delcontro l’di Gian Piero Gasperini. Gli azzurri chiudono la pratica nel primo tempo, chiudendo la prima frazione di gara per 4-0 grazie alla doppietta di Lozano e le reti di Politano e Osimhen. Nella ripresa, la squadra di Gattuso amministra. Lammers segna il gol della bandiera per i nerazzurri.4-1 MOVIOLA 90’+4 FISCHIO FINALE 88′ Tiro– Lozano va vicino alla tripletta. La difesa dell’...

