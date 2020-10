LIVE Giro d’Italia 2020, Cronometro Valdobbiadene in DIRETTA: cala Pozzovivo, cresce Nibali, Almeida fa il vuoto (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Kelderman è ottavo al terzo intermedio. Guadagna ben 40″ su Nibali. Oggi l’olandese sta gettando le basi per la vittoria del Giro d’Italia. 16.20 Hindley chiude a 3’20” da Ganna. 16.18 Continua a faticare Pello Bilbao. Al terzo intermedio perde 19″ da Nibali e 4″ da Pozzovivo. Ma ora arriveranno Kelderman e Almeida… 16.18 Majka, tutto sommato, si è difeso egregiamente: ha concluso facendo meglio di Masnada di 23″ e di Fuglsang di 36″. 16.17 Masnada chiude la Cronometro guadagnando 13″ su Fuglsang. Ne ha persi 1’51” da McNulty, che dunque lo ha scavalcato in classifica. 16.16 Pozzovivo perde ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20 Kelderman è ottavo al terzo intermedio. Guadagna ben 40″ su. Oggi l’olandese sta gettando le basi per la vittoria deld’Italia. 16.20 Hindley chiude a 3’20” da Ganna. 16.18 Continua a faticare Pello Bilbao. Al terzo intermedio perde 19″ dae 4″ da. Ma ora arriveranno Kelderman e… 16.18 Majka, tutto sommato, si è difeso egregiamente: ha concluso facendo meglio di Masnada di 23″ e di Fuglsang di 36″. 16.17 Masnada chiude laguadagnando 13″ su Fuglsang. Ne ha persi 1’51” da McNulty, che dunque lo ha scavalcato in classifica. 16.16perde ...

