Le femministe di MeToo riscrivono la storia: ora è Medusa che decapita Perseo (Di sabato 17 ottobre 2020) New York, 17 ott – Il mito, come sappiamo bene, non è qualcosa di inerte e immutabile. Al contrario, è un racconto dinamico che sempre si rinnova. Dinamico sì ma, attenzione, il mito è sempre espressione di una comunità, di una civiltà che – attraverso la narrazione «originaria» – non cessa di perpetuarsi e di tramandare il proprio «mondo di vita» alle generazioni future. In altre parole, il mito è la narrazione che dona senso ai popoli, che ne raffigura il destino storico. Questo i globalisti lo sanno benissimo, e infatti non perdono occasione per destrutturare alle fondamenta i miti e le saghe della civiltà europea. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda il mito di Perseo e Medusa, che è stato completamente ribaltato dal solito artistucolo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 ottobre 2020) New York, 17 ott – Il mito, come sappiamo bene, non è qualcosa di inerte e immutabile. Al contrario, è un racconto dinamico che sempre si rinnova. Dinamico sì ma, attenzione, il mito è sempre espressione di una comunità, di una civiltà che – attraverso la narrazione «originaria» – non cessa di perpetuarsi e di tramandare il proprio «mondo di vita» alle generazioni future. In altre parole, il mito è la narrazione che dona senso ai popoli, che ne raffigura il destino storico. Questo i globalisti lo sanno benissimo, e infatti non perdono occasione per destrutturare alle fondamenta i miti e le saghe della civiltà europea. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda il mito di, che è stato completamente ribaltato dal solito artistucolo ...

Heartbeat_Noise : @RebVelvet_ @MrCacco02 Femministe come Germaine Greer si sono schierate CONTRO il movimento MeToo, potrei tranquill… - Lawrence5688 : RT @BluTrasparente: Risarcito con 15k€ contro 50k€ spesi in avvocati. Per la falsa accusatrice era un 'danno collaterale' rispetto alla cau… - SebyRusso3 : RT @BluTrasparente: Risarcito con 15k€ contro 50k€ spesi in avvocati. Per la falsa accusatrice era un 'danno collaterale' rispetto alla cau… - BluTrasparente : Risarcito con 15k€ contro 50k€ spesi in avvocati. Per la falsa accusatrice era un 'danno collaterale' rispetto alla… - GhigoTrieste : @SardoneSilvia strano, ero convinto che tu Silvia fossi una donna e che le femministe #MeToo ti avrebbero difesa.. -

Ultime Notizie dalla rete : femministe MeToo Alle contraddizioni del femminismo da cancelletto preferisco Temptation Island Linkiesta.it Critiche per la Medusa che uccide Perseo, simbolo del #metoo davanti al tribunale di Weinstein

La statua eretta a New York è stata accolta con riserva: perché non tiene la testa del suo stupratore Poseidone? Perché è bianca, magra e depilata? Perché è stata scolpita da un uomo?

La vita di Artemisia Gentileschi in una serie tv

Era solo questione di tempo: in una Hollywood ancora alle prese con gli scandali sessuali e le richieste del movimento #MeToo, la vita ribelle di Artemisia Gentileschi diventera' una serie televisiva.

La statua eretta a New York è stata accolta con riserva: perché non tiene la testa del suo stupratore Poseidone? Perché è bianca, magra e depilata? Perché è stata scolpita da un uomo?Era solo questione di tempo: in una Hollywood ancora alle prese con gli scandali sessuali e le richieste del movimento #MeToo, la vita ribelle di Artemisia Gentileschi diventera' una serie televisiva.