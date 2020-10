Juve, subito Chiesa ma Dybala scalpita. Buffon arriva a 650 (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo tre settimane la Juventus tornerà in campo, dopo il 2-2 di Roma, la non gara con il Napoli e lo stop per le Nazionali. I campioni d’Italia scenderanno in campo questa sera alle 20.45 a Crotone nella gara che chiuderà gli anticipi delle squadre impegnate per la Champions. Una Juve che deve fare a meno di Cristiano Ronaldo e McKennie, fermati dal Covid 19, ma anche di Ramsey, oltre ai lungodegenti De Ligt e Alex Sandro. Il dilemma di Pirlo resta in attacco, anche se, con ogni probabilità, i bianconeri scenderanno in campo con un tridente inedito, con 3 nuovi innesti, ovvero Kulusevski alle spalle di Morata e Chiesa. Il talento arrivato dalla Fiorentina, si è allenato con i compagni solo ieri, ha smaltito una botta ricevuta nella gara con l’Olanda ed è pronto a pendersi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo tre settimane lantus tornerà in campo, dopo il 2-2 di Roma, la non gara con il Napoli e lo stop per le Nazionali. I campioni d’Italia scenderanno in campo questa sera alle 20.45 a Crotone nella gara che chiuderà gli anticipi delle squadre impegnate per la Champions. Unache deve fare a meno di Cristiano Ronaldo e McKennie, fermati dal Covid 19, ma anche di Ramsey, oltre ai lungodegenti De Ligt e Alex Sandro. Il dilemma di Pirlo resta in attacco, anche se, con ogni probabilità, i bianconeri scenderanno in campo con un tridente inedito, con 3 nuovi innesti, ovvero Kulusevski alle spalle di Morata e. Il talentoto dalla Fiorentina, si è allenato con i compagni solo ieri, ha smaltito una botta ricevuta nella gara con l’Olanda ed è pronto a pendersi ...

