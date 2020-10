Iachini: “Ribery e Pezzella recuperati. Callejòn l’ho voluto io fortemente” (Di sabato 17 ottobre 2020) Conferenza stampa di vigilia in casa Fiorentina con il tecnico Giuseppe Iachini che ha così presentato la sfida di domani con lo Spezia. Queste le sue parole: “Sarà una partita da non sottovalutare, lo Spezia ha dimostrato che se la può giocare con tutte e dobbiamo fare molta attenzione. Callejòn nel 3-5-2? E’ un giocatore che ho voluto io fortemente, la società mi ha accontentato. È un ragazzo di qualità, ci ho parlato al telefono per convincerlo a sposare il progetto viola ed è rimasto ben impressionato. Noi non giochiamo col 3-5-2 vero, ma nello sviluppo dell’azione alziamo un esterno e Biraghi scivola nella difesa a 4 e quindi diventa anche un 4-3-3. Oggi i sistemi di gioco rigidi non ci sono, ci si adatta alle qualità dei calciatori e con Callejòn possiamo fare ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Conferenza stampa di vigilia in casa Fiorentina con il tecnico Giuseppeche ha così presentato la sfida di domani con lo Spezia. Queste le sue parole: “Sarà una partita da non sottovalutare, lo Spezia ha dimostrato che se la può giocare con tutte e dobbiamo fare molta attenzione. Callejòn nel 3-5-2? E’ un giocatore che hoio fortemente, la società mi ha accontentato. È un ragazzo di qualità, ci ho parlato al telefono per convincerlo a sposare il progetto viola ed è rimasto ben impressionato. Noi non giochiamo col 3-5-2 vero, ma nello sviluppo dell’azione alziamo un esterno e Biraghi scivola nella difesa a 4 e quindi diventa anche un 4-3-3. Oggi i sistemi di gioco rigidi non ci sono, ci si adatta alle qualità dei calciatori e con Callejòn possiamo fare ...

