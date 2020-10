Giro d’Italia, cronometro a Ganna. Almeida resta in rosa (Di sabato 17 ottobre 2020) Filippo Ganna ha vinto la quattordicesima tappa del Giro d'Italia, da Conegliano a Valdobbiadene di 34.1 km. La cronometro individuale, caratterizzata da tanti saliscendi e un GPM di quarta categoria in avvio, finisce nelle mani dell'azzurro dell'Inoes-Grenadiers che trionfa per la terza volta nella Corsa rosa numero 103 fermando il cronometro in 42'40" a una media di 48 km/h mettendosi alle spalle l'ex campione del mondo, nonché compagno di squadra, Rohan Dennis (+0'26") e l'americano Brandon McNulty (Uae Team Emirates).Joao Almeida chiude sesto e guadagna su quasi tutti i diretti rivali per la classifica generale: il portoghese della Deceuninck-Quick Step fortifica la sua maglia rosa davanti all'olandese Wilco Kelderman a 56". Pello Bilbao a 2'11". "È il ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 ottobre 2020) Filippoha vinto la quattordicesima tappa deld'Italia, da Conegliano a Valdobbiadene di 34.1 km. Laindividuale, caratterizzata da tanti saliscendi e un GPM di quarta categoria in avvio, finisce nelle mani dell'azzurro dell'Inoes-Grenadiers che trionfa per la terza volta nella Corsanumero 103 fermando ilin 42'40" a una media di 48 km/h mettendosi alle spalle l'ex campione del mondo, nonché compagno di squadra, Rohan Dennis (+0'26") e l'americano Brandon McNulty (Uae Team Emirates).Joaochiude sesto e guadagna su quasi tutti i diretti rivali per la classifica generale: il portoghese della Deceuninck-Quick Step fortifica la sua magliadavanti all'olandese Wilco Kelderman a 56". Pello Bilbao a 2'11". "È il ...

