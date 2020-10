Fabrizio Corona positivo al Covid: le dichiarazione dell’ex paparazzo (Di sabato 17 ottobre 2020) Coinvolto in questi giorni da una sentenza per molti ingiusta, Fabrizio Corona è ancora oggi protagonista di moltissime news. Corona, che attualmente si trova ai domiciliari per scontare il residuo di pena, con molta probabilità dovrà tornare in carcere e questo ha scatenato nell’egocentrico ex paparazzo una reazione di rabbia e non accettazione. Nel frattempo ha anche rivelato d’aver contratto il Covid-19, l’ex paparazzo ha pubblicato una storia Instagram dove ha spiegato d’aver avuto per alcuni giorni la febbre alta e sintomi associati, ha fatto il tampone ed è risultato positivo. Fabrizio ha così anche avvertito tutti coloro che hanno avuto contatti con lui negli ultimi giorni, visto che ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Coinvolto in questi giorni da una sentenza per molti ingiusta,è ancora oggi protagonista di moltissime news., che attualmente si trova ai domiciliari per scontare il residuo di pena, con molta probabilità dovrà tornare in carcere e questo ha scatenato nell’egocentrico exuna reazione di rabbia e non accettazione. Nel frattempo ha anche rivelato d’aver contratto il-19, l’exha pubblicato una storia Instagram dove ha spiegato d’aver avuto per alcuni giorni la febbre alta e sintomi associati, ha fatto il tampone ed è risultatoha così anche avvertito tutti coloro che hanno avuto contatti con lui negli ultimi giorni, visto che ...

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - tuttosport : Fabrizio #Corona minaccia il suicidio: 'In carcere non torno, sono positivo al #Covid' ?? - infoitcultura : Live-Non è la d'Urso, ospiti Fabrizio Corona e Iconize - giadinagrisu : RT @tempoweb: #SelvaggiaLucarelli su #FabrizioCorona ai domiciliari e positivo al #Covid_19 'Bisogna preoccuparsi' - tempoweb : #SelvaggiaLucarelli su #FabrizioCorona ai domiciliari e positivo al #Covid_19 'Bisogna preoccuparsi'… -