Dal Tg5 al GF Vip | entra nella Casa la “nota giornalista” L’annuncio di Alfonso Signorini

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il GF Vip non perde pezzi, anzi: li “acquista”. Venerdì sera infatti non c’è stata alcuna eliminazione e la rivoluzione tanto chiacchierata degli ultimi giorni al reality in onda su Canale 5 sta per arrivare.più spiata d’Italia stanno infatti per arrivare ben cinque nuovi concorrenti. Pare che il programma che, stando anche agli ultimi dati di ascolto, non riesce a superare Tale e Quale Show di Carlo Conti, farà compagnia ai telespettatori fino a febbraio 2021 e dunque sono stati annunciati nuovi ingressi nel bunker di Cinecittà. È statoin persona a dare questa anticipazione nell’anteprima della nuova diretta, quella andata in onda venerdì 16 ottobre 2020. Poi ha comunicato anche ai suoi vipponi l’arrivo ...