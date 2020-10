Crotone Juve 1-1 LIVE: espulso Chiesa (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio Ezio Scida, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra Crotone e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Ezio Scida”, Crotone e Juve si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Crotone Juve 1-1 MOVIOLA 60′ espulso Chiesa – Intervento di Federico Chiesa su Cigarini: Fourneau lo valuta da cartellino rosso 46′ Tiro Bentancur – Conclusione volante su un pallone spiovente. Tiro molto pericoloso che sfiora il palo alla destra di Cordaz 45′ Ammonito Kulusevski – Un intervento lieve dello svedese, punito con un giallo da Fourneau 38′ Ammonito Portanova ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio Ezio Scida, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Ezio Scida”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 60′– Intervento di Federicosu Cigarini: Fourneau lo valuta da cartellino rosso 46′ Tiro Bentancur – Conclusione volante su un pallone spiovente. Tiro molto pericoloso che sfiora il palo alla destra di Cordaz 45′ Ammonito Kulusevski – Un intervento lieve dello svedese, punito con un giallo da Fourneau 38′ Ammonito Portanova ...

juventusfc : KICK-OFF! Ci siamo, inizia #CrotoneJuve! Viviamola come sempre, tutti INSIEME! ?? FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! LIVE… - juventusfc : Precedenti, curiosità e statistiche ?? Tutto quello che c'è da sapere su #CrotoneJuve ?? - juventusfc : Quale dei gol ?? bianconeri a Crotone preferite? Qui ?? - MaidenVojage : Come si chiama l’arbitro di Crotone- Juve? Kamikaze? - 424BasilStreet : L’arbitro di Crotone-Juve non è italiano ?? -