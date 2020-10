Crotone Juve 1-1 LIVE | doppio cambio per i bianconeri

(Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio Ezio Scida, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Ezio Scida”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 63′ Occasione di Morata – Grande spizzata sugli sviluppi di punizione. Il pallone impatta il palo interno e termina tra le braccia di un Cordaz che era rimasto immbile 60′ Espulso Chiesa – Intervento di Federico Chiesa su Cigarini: Fourneau lo valuta da cartellino rosso. Provvedimento severo 55′ Tiro Cigarini – Rigore in movimento per il centrocampista delche prova a piazzare ...

juventusfc : KICK-OFF! Ci siamo, inizia #CrotoneJuve! Viviamola come sempre, tutti INSIEME! ?? FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! LIVE… - juventusfc : Precedenti, curiosità e statistiche ?? Tutto quello che c'è da sapere su #CrotoneJuve ?? - juventusfc : Quale dei gol ?? bianconeri a Crotone preferite? Qui ?? - MarcoaldiMM : In crisi netta a Crotone...... Speriamo di prendere un punto.... Ridateci la Juve - Pasqual01350178 : @17su24 Cmq la juve la vince facile stiamo parlando del crotone che ha preso una media di 3.5 gol a partita facendone 1/2 -

ESPULSIONE CHIESA – Si sta giocando la partita del campionato di Serie A tra Crotone e Juventus. Calabresi in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Simy, i bianconeri trovano il ...Azione tutta in verticale della Juventus, alla fine, Chiesa tocca in area per Morata che a porta spalancata scaraventa il pallone in rete. Fallo ai danni di Messias, calcio di punizione per il Crotone ...