Coronavirus, il sindaco di Bari messaggio choc ai giovani

Decaro si rivolge sui social ai giovani che non rispettano norme di distanziamento sociale con un messaggio molto duro. Ci va giù pesante Alberto De Caro, sindaco di Bari: "Mettete la mascherina. Non ve lo sto dicendo io, ve lo chiede chi è stato contagiato e ora per sopravvivere la mascherina la deve tenere 24 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Covid-19, positivo al coronavirus anche il sindaco di Bargagli Il Secolo XIX Folla a Porta Palazzo, tra i banchi tutti con la mascherina

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Tra i banchi di Porta Palazzo, il più grande mercato di Torino, c'è il consueto affollamento nonostante l'aumento dei contagi da Coronavirus impongano ... È l'effetto ...

Regno Unito: sindaco di Liverpool annuncia morte del fratello per Covid

Londra, 17 ott 14:23 - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Liverpool, Joe Anderson, ha annunciato la morte del fratello maggiore a causa del coronavirus. "Nonostante gli sforzi di tutto lo staff del ...

