Civitanova-Padova in tv; data | orario e diretta streaming Superlega 2020 2021

(Di sabato 17 ottobre 2020) La Cucine Lubeospita la Kioene: eccoe come vedere in tv eil match valido per la sesta giornata di andella. La Lube vuole continuare a vincere anche contro unain crescendo, reduce dalla buona prestazione contro Monza. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre alle ore 17:00. La partita sarà visibile insulla piattaforma Eleven Sports, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SESTA GIORNATA DILA CLASSIFICA E TUTTI I RISULTATI