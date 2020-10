Chrissy Teigen dopo la perdita del bambino: «Stiamo bene» (Di sabato 17 ottobre 2020) «Siamo in silenzio ma stiamo bene. Vi amo moltissimo». Poco più di due settimane dopo la perdita del maschietto che aspettava insieme al marito John Legend, Chrissy Teigen è tornata a parlare pubblicamente. Lo ha fatto sui social per rassicurare i suoi fan che in questo periodo le sono stati accanto inviando a lei e alla sua famiglia tantissimi messaggio di affetto e sostegno. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 ottobre 2020) «Siamo in silenzio ma stiamo bene. Vi amo moltissimo». Poco più di due settimane dopo la perdita del maschietto che aspettava insieme al marito John Legend, Chrissy Teigen è tornata a parlare pubblicamente. Lo ha fatto sui social per rassicurare i suoi fan che in questo periodo le sono stati accanto inviando a lei e alla sua famiglia tantissimi messaggio di affetto e sostegno.

