"Arrabbiatissima con Salini". Retroscena-Botteri, un insospettabile "cambio di casacca": passa alla concorrenza, ecco dove sta per finire (Di sabato 17 ottobre 2020) Giovanna Botteri "passa alla concorrenza". Secondo un Retroscena di Klaus Davi l'inviata e corrispondente storica della Rai starebbe trattando con il patron della RCS per apparire "sia in video che come editorialista di punta del Corriere della Sera", si legge su Affaritaliani.it. "Giovanna - prosegue Savi - è Arrabbiatissima con Salini perché le ha negato il trasferimento da Pechino a Bruxelles, cui lei ambiva". Per questo la Botteri avrebbe allargato le sue vedute con un contratto che somiglia a quello della collega Milena Gabanelli. La giornalista, dopo aver collaborato come freelance con viale Mazzini è passata al quotidiano di Luciano Fontana. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Giovanna". Secondo undi Klaus Davi l'inviata e corrispondente storica della Rai starebbe trattando con il patron della RCS per apparire "sia in video che come editorialista di punta del Corriere della Sera", si legge su Affaritaliani.it. "Giovanna - prosegue Savi - èconperché le ha negato il trasferimento da Pechino a Bruxelles, cui lei ambiva". Per questo laavrebbergato le sue vedute con un contratto che somiglia a quello della collega Milena Gabanelli. La giornalista, dopo aver collaborato come freelance con viale Mazzini èta al quotidiano di Luciano Fontana.

arual812 : @LauraBini11 Gabriel e Alba sono solo amici che si supportano a vicenda, lui era interessato a Elisa che ha poi ric… - uonny2 : Giovanna è arrabbiatissima con Salini perché le ha negato il trasferimento da Pechino a Bruxelles, cui lei ambiva..#rai - debszv7 : arrabbiatissima con instagr4m perché mi limita la gente che mi visualizza le storie - OffialZesi : sono arrabbiatissima con i paparazzi che hanno fotografato #BillieEilish DI NASCOSTO , se sapete che in pubblico in… - giadastellato : @comunicazionemm in via statuto 17 non abbiamo il riscaldamento acceso e stiamo tutti male. Qua ci vive anche gente… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrabbiatissima con Ascolti tv, Giovanna Botteri verso La7, Andrea Pucci riapre Studio Aperto Mag Affaritaliani.it Giovanna Botteri, insospettabile retroscena: passa alla concorrenza e dalla Rai va al Corriere della Sera

"Giovanna - prosegue Savi - è arrabbiatissima con Salini perché le ha negato il trasferimento da Pechino a Bruxelles, cui lei ambiva". Per questo la Botteri avrebbe allargato le sue vedute con un ...

giovanna botteri foto di bacco (3)

Giovanna infatti è arrabbiatissima con Salini perché le ha negato il trasferimento da Pechino a Bruxelles, cui lei ambiva. Alfonso Samengo vice direttore di Rai Parlamento, fa fare (di nuovo) bella ...

"Giovanna - prosegue Savi - è arrabbiatissima con Salini perché le ha negato il trasferimento da Pechino a Bruxelles, cui lei ambiva". Per questo la Botteri avrebbe allargato le sue vedute con un ...Giovanna infatti è arrabbiatissima con Salini perché le ha negato il trasferimento da Pechino a Bruxelles, cui lei ambiva. Alfonso Samengo vice direttore di Rai Parlamento, fa fare (di nuovo) bella ...