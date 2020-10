A Milano nasce Spazio 1984, occupazione non conforme per “tornare a respirare” (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott – A Milano nasce Spazio 1984, occupazione non conforme contro il governo giallofucsia e le amministrazioni locali che hanno abbandonato i cittadini e soprattutto i giovani con la scusa dell’emergenza coronavirus, seminando il panico e inculcando il terrore, senza al contempo varare politiche economiche e sociali di sostegno dopo aver messo in ginocchio il Paese con il lockdown. L’occupazione è in via Vittorio Alfieri, 7, tra la Chinatown di via Paolo Sarpi e l’Arco della Pace. “Vogliamo tornare a respirare” “La nostra è una dichiarazione di indipendenza – si legge in un comunicato di Spazio 1984 -. In un momento storico come questo noi vogliamo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 ottobre 2020), 17 ott – Anoncontro il governo giallofucsia e le amministrazioni locali che hanno abbandonato i cittadini e soprattutto i giovani con la scusa dell’emergenza coronavirus, seminando il panico e inculcando il terrore, senza al contempo varare politiche economiche e sociali di sostegno dopo aver messo in ginocchio il Paese con il lockdown. L’è in via Vittorio Alfieri, 7, tra la Chinatown di via Paolo Sarpi e l’Arco della Pace. “Vogliamo tornare a respirare” “La nostra è una dichiarazione di indipendenza – si legge in un comunicato di-. In un momento storico come questo noi vogliamo ...

AndreaBonturi : RT @chiaralessi: Il 17 ottobre del 1905 nasce FRANCO ALBINI. Che nel 1938, mentre a Milano - tanto per dire - si andava in giro a cavallo,… - antonie85321896 : RT @chiaralessi: Il 17 ottobre del 1905 nasce FRANCO ALBINI. Che nel 1938, mentre a Milano - tanto per dire - si andava in giro a cavallo,… - ChrisMLorgues : RT @ChBouchet: A Milano nasce Spazio 1984, occupazione non conforme per “tornare a respirare” - guidi_chiara : RT @chiaralessi: Il 17 ottobre del 1905 nasce FRANCO ALBINI. Che nel 1938, mentre a Milano - tanto per dire - si andava in giro a cavallo,… - ChBouchet : A Milano nasce Spazio 1984, occupazione non conforme per “tornare a respirare” -

Ultime Notizie dalla rete : Milano nasce A Milano nasce Spazio 1984, occupazione non conforme per “tornare a respirare” Il Primato Nazionale L’osservatorio 2020 del cibo a domicilio in Italia

Just Eat presenta i risultati del quarto Osservatorio sul mercato del digital food delivery in Italia e gli impatti del lockdown. Le nuove tendenze e abitudini degli italiani, il mercato e la crescita ...

A Milano la dog therapy arriva nelle scuole: i cani incontrano i bambini

L'iniziativa ha preso il via con l'istituto comprensivo Giacosa di Milano e andrà avanti fino al mese di maggio ...

Just Eat presenta i risultati del quarto Osservatorio sul mercato del digital food delivery in Italia e gli impatti del lockdown. Le nuove tendenze e abitudini degli italiani, il mercato e la crescita ...L'iniziativa ha preso il via con l'istituto comprensivo Giacosa di Milano e andrà avanti fino al mese di maggio ...