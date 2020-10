Vietnam annulla la gara di F1 2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il . Il primo Gran Premio di Formula Uno delè stato ufficialmenteto a causa della pandemia COVID-19, l’annuncio è stato dato questa mattina dagli organizzatori. : era la prima Il Gran Premio delera originariamente previsto per aprile per le strade di Hanoi come terzadella stagione, ma già a marzo era stato rimandato e alcune fonti parlavano già dimento. “Questa è stata una decisione estremamente difficile ma necessaria da raggiungere in considerazione della continua incertezza causata dalla pandemia globale di coronavirus“, ha dichiarato un rappresentante delGrand Prix Corp in un comunicato inviato via e-mail, aggiungendo che rimborserà tutti i biglietti venduti. Le ...