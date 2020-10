Tu sí que vales | Morta Veronica Franco, ci aveva emozionato con la sua “Hallelujah” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Veronica Franco, affetta da una grave forma di leucemia, era salita sul palco del programma di Canale 5 sulla sua sedia a rotelle solo un mese fa Visualizza questo post su Instagram Chiudete gli occhi e lasciate che Veronica vi conquisti con la sua bellissima voce 💛 Sta emozionando anche voi? #TuSiQuevales Un … L'articolo Tu sí que vales Morta Veronica Franco, ci aveva emozionato con la sua “Hallelujah” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020), affetta da una grave forma di leucemia, era salita sul palco del programma di Canale 5 sulla sua sedia a rotelle solo un mese fa Visualizza questo post su Instagram Chiudete gli occhi e lasciate chevi conquisti con la sua bellissima voce 💛 Sta emozionando anche voi? #TuSiQueUn … L'articolo Tu sí que, cicon la sua “Hallelujah” proviene da YesLife.it.

