Totti in lutto: annullato l'incontro alla Festa del Cinema (Di venerdì 16 ottobre 2020) Totti in lutto per la scomparsa del padre dello scorso 12 ottobre: l'ex capitano giallorosso non presenzierà all'incontro alla Festa del Cinema in programma per domenica. Francesco Totti, in lutto per la morte del padre, annulla il proprio incontro per la Festa del Cinema a Roma a cui avrebbe dovuto partecipare domenica.

SkySport : Lutto per Francesco Totti, è morto il papà Enzo - CorSport : Lutto per Francesco #Totti, si è spento il padre Enzo. Aveva il #Coronavirus - Sport_Mediaset : +++ Lutto in casa #Totti: è morto il padre. +++ #SportMediaset #Ultimora - siamo_la_Roma : ? #Totti non parteciperà alla #RomaFF15 ?? Dopo il grave lutto ?? Annullato l'incontro ravvicinato di domenica 18 o… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Francesco Totti annulla incontro dopo lutto papà Confermate le proiezioni del doc… -