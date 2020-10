Torna il terrorismo a Parigi, un insegnante decapitato: mostrò in classe le vignette di Maometto (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'incubo terrorismo è riTornato, la pandemia sembrava averci fatto scorare questa piaga. Un professore, che aveva mostrato in classe alcune caricature di Maometto, è stato decapitato nel pomeriggio di ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'incuboè rito, la pandemia sembrava averci fatto scorare questa piaga. Un professore, che aveva mostrato inalcune caricature di, è statonel pomeriggio di ...

