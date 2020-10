Tiziano Ferro a 7: “Ero un alcolista, volevo morire” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tiziano Ferro si confessa a ‘7’: “Ero un alcolista e volevo morire”. Il cantautore parla del problema in un articolo scritto di suo pugno Tiziano Ferro non vuole avere più segreti con i suoi fan e, a poche settimane dall’uscita del suo documentario per Amazon Original (“Ferro”), si racconta senza filtri a “7”, il settimanale del Corriere… L'articolo Tiziano Ferro a 7: “Ero un alcolista, volevo morire” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020)si confessa a ‘7’: “Ero unmorire”. Il cantautore parla del problema in un articolo scritto di suo pugnonon vuole avere più segreti con i suoi fan e, a poche settimane dall’uscita del suo documentario per Amazon Original (“”), si racconta senza filtri a “7”, il settimanale del Corriere… L'articoloa 7: “Ero unmorire” Corriere Nazionale.

