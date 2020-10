‘Supernova’ | Colin Firth e Stanley Tucci coppia innamorata nel dramma della malattia

Leggi su dire

(Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – Una storia d’amore moderna che racconta di una coppia innamorata da vent’anni, che si trova ad affrontare un male incurabile. Delle difficoltà e del dolore di chi è costretto a vedere spegnersi giorno dopo giorno la persona che ama, e di chi, malato, soffre per se stesso e per chi gli sta accanto. È ‘Supernova‘, film diretto Harry Macqueen, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti due grandi interpreti: Colin Firth e Stanley Tucci, nei panni di Sam e Tusker. A quest’ultimo viene diagnosticata una demenza precoce e i due decidono di mettersi in viaggio attraverso l’Inghilterra, su un vecchio camper, far visita agli amici, rivedere i famigliari e ritrovare i luoghi del loro passato.