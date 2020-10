Scuole chiuse, una scelta miope: aree interne punite e danneggiate (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’ordinanza firmata nella serata di ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, tra le varie cose, ha disposto anche la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio campano. Una decisione, com’era lecito attendersi, che ha dato luogo a numerose polemiche. Senza entrare nel merito della deliberazione di De Luca, che oggettivamente risulta essere in controtendenza rispetto alle scelte che da più parti si stanno portando avanti, ciò che davvero non convince del provvedimento è l’incapacità di operare una distinzione tra le specificità dei diversi territori campani. La Campania, ci si consenta una banalità, non può essere considerata un blocco monolitico sotto molteplici aspetti. Per intenderci: la densità abitativa della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’ordinanza firmata nella serata di ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, tra le varie cose, ha disposto anche la chiusura delledi ogni ordine e grado su tutto il territorio campano. Una decisione, com’era lecito attendersi, che ha dato luogo a numerose polemiche. Senza entrare nel merito della deliberazione di De Luca, che oggettivamente risulta essere in controtendenza rispetto alle scelte che da più parti si stanno portando avanti, ciò che davvero non convince del provvedimento è l’incapacità di operare una distinzione tra le specificità dei diversi territori campani. La Campania, ci si consenta una banalità, non può essere considerata un blocco monolitico sotto molteplici aspetti. Per intenderci: la densità abitativa della ...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - HuffPostItalia : In Campania scuole chiuse e tutte le feste vietate - chrcapuano : RT @fanpage: Dopo Lucia Azzolina, anche il Premier Conte duro contro Vincenzo De Luca - oknosureddit : De Luca, scuole chiuse in Campania fino al 30 ottobre. Feste limitate al nucleo familiare -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Scuole chiuse per Covid, chi seguirà la Campania? Bonaccini: «Se i casi salgono lezioni da casa» Il Messaggero Scuola: Bonaccini, soluzioni sono Dad o orari diversi

Protestano le mamme a Napoli contro la decisione di De Luca di chiudere le scuole da oggi al 30 ottobre. Le mamme si sono date appuntamento davanti alla sede della Regione Campania, dopo un tam tam ...

Coronavirus, Bonaccini: “Didattica a distanza o orari differenziati”. Conte: “Blocco scuole non è soluzione”

“Chiudere così in blocco le scuole non è la migliore soluzione”, è la risposta di Giuseppe Conte dal Consiglio europeo in assist alla ministra Azzolina sullo scontro con i presidenti di Regione che ...

Protestano le mamme a Napoli contro la decisione di De Luca di chiudere le scuole da oggi al 30 ottobre. Le mamme si sono date appuntamento davanti alla sede della Regione Campania, dopo un tam tam ...“Chiudere così in blocco le scuole non è la migliore soluzione”, è la risposta di Giuseppe Conte dal Consiglio europeo in assist alla ministra Azzolina sullo scontro con i presidenti di Regione che ...