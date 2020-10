Peppe Leone | Dall’arte una riflessione per ripartire

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ arte, per definizione, non è chiusura. E’ comunicare, esprimere, rappresentare. Per, artista e professore di Tecniche pittoriche dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, la pandemia da Covid è stata un’occasione per girare la clessidra, sistemare gli archivi, lavorare con la mente, aprire cassetti e riguardare disegni, anche scarti da far rinascere sotto nuove forme. Unaper. “Il frammento del passato – sottolinea– diventa presente e mi spinge al lavoro per trasformarlo in futuro, razionalizzando ed elaborando la stratificazione del tempo”. Un passaggio che l’artista porta in manifestazioni come VinArte nell’antico borgo di Guardia Samframondi: “Attribuisco all’Arte un valore ...