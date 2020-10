MotoGP oggi, GP Aragon 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Motomondiale 2020, dopo la pioggia e il freddo di Le Mans (Francia), guarda alla Spagna e per la precisione ad Aragon (16-18 ottobre), dove il meteo dovrebbe essere meno capriccioso. Le previsioni non preannunciano pioggia e le temperature, da questo punto di vista, dovrebbero essere più accettabili. In MotoGP la situazione è particolarmente equilibrata. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e l’altro iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) sono i piloti in lizza per l’iride, in maniera più probabile, racchiusi in 19 punti in graduatoria. Se si considera l’anno passato, la Ducati potrebbe sorridere perché, nella prova vinta da Marquez, Dovizioso e Miller completarono il podio. ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Motomondiale, dopo la pia e il freddo di Le Mans (Francia), guarda alla Spagna e per la precisione ad(16-18 ottobre), dove il meteo dovrebbe essere meno capriccioso. Le previsioni non preannunciano pia e le temperature, da questo punto di vista, dovrebbero essere più accettabili. Inla situazione è particolarmente equilibrata. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e l’altro iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) sono i piloti in lizza per l’iride, in maniera più probabile, racchiusi in 19 punti in graduatoria. Se si considera l’anno passato, la Ducati potrebbe sorridere perché, nella prova vinta da Marquez, Dovizioso e Miller completarono il podio. ...

SkySport : ULTIM'ORA MOTOGP Valentino #Rossi positivo al Covid-19 - Riky_Mira : RT @AlessioPiana130: Ci sono momenti dove si presenterà l’occasione di chiedere spiegazioni, interrogarsi su come sia stato possibile e per… - gponedotcom : Lo Sport e il Covid: la Pellegrini come Rossi, si salva solo la NBA: Oggi anche la Federica nazionale positiva. La… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Ci sono momenti dove si presenterà l’occasione di chiedere spiegazioni, interrogarsi su come sia stato possibile e per… - DespricableMe : RT @SkySport: ULTIM'ORA MOTOGP Valentino #Rossi positivo al Covid-19 -