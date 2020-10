Milan, Pioli: «Sarà una gara difficile. Ibrahimovic sta bene» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stefano Pioli parla alla vigilia della gara contro l’Inter: ecco le parole del tecnico del Milan anche su Ibrahimovic Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. Le sue parole. LA gara – «Il Milan ha la propria identità, il suo modo di stare in campo e di giocare ma nel nostro lavoro gli esami non finiscono mai. Sarà difficile ma l’importante è stato prepararsi bene anche se abbiamo avuto poco tempo ma questo vale anche per i nostri avversari». Ibrahimovic – «Ibra sta bene ma è chiaro che ha avuto solo una settimana di allenamenti. Non so quanto potrà avere di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stefanoparla alla vigilia dellacontro l’Inter: ecco le parole del tecnico delanche suStefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellacontro l’Inter. Le sue parole. LA– «Ilha la propria identità, il suo modo di stare in campo e di giocare ma nel nostro lavoro gli esami non finiscono mai. Saràma l’importante è stato prepararsianche se abbiamo avuto poco tempo ma questo vale anche per i nostri avversari».– «Ibra stama è chiaro che ha avuto solo una settimana di allenamenti. Non so quanto potrà avere di ...

