LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Dovizioso vuol trovare la quadra nella FP1, inizio ritardato alle 10.25 per il freddo (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25: VIA ALLA FP1! 10.24: Il medico della FIM Di Filippo ha aggiunto: “Calcoliamo sempre una eventuale positività dopo 7-8 giorni”. Non ci sono speranze di rivedere Arbolino per questo GP, dovrà quindi effettuare un periodo di quarantena di 10 giorni“. 10.21: Il medico della FIM Di Filippo fa chiarezza sul protocollo: “E’ molto restrittivo, al momento quello di Arbolino risulta essere stato un contatto stretto, è necessario l’isolamento di 10 giorni. Arbolino non potrà gareggiare“. 10.18: Il resto del giro è, come anticipato, molto tecnico, sono necessarie linee precise e una percorrenza di curva perfetta in alcuni punti per portare a casa un ottimo tempo. Vista la conformazione senza particolari staccate ad eccezione di curva 16, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.25: VIA ALLA FP1! 10.24: Il medico della FIM Di Filippo ha aggiunto: “Calcoliamo sempre una eventuale positività dopo 7-8 giorni”. Non ci sono speranze di rivedere Arbolino per questo GP, dovrà quindi effettuare un periodo di quarantena di 10 giorni“. 10.21: Il medico della FIM Di Filippo fa chiarezza sul protocollo: “E’ molto restrittivo, al momento quello di Arbolino risulta essere stato un contatto stretto, è necessario l’isolamento di 10 giorni. Arbolino non potrà gareggiare“. 10.18: Il resto del giro è, come anticipato, molto tecnico, sono necessarie linee precise e una percorrenza di curva perfetta in alcuni punti per portare a casa un ottimo tempo. Vista la conformazione senza particolari staccate ad eccezione di curva 16, il ...

SkySportMotoGP : ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ?… - SabriYellow46 : RT @SkySportMotoGP: ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ? https://… - GabryIonesc2 : RT @SkySportMotoGP: ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ? https://… - vjhiguerac : RT @SkySportMotoGP: ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ? https://… - Michy_92 : RT @SkySportMotoGP: ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ? https://… -