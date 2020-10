"L'inizio di una escalation". De Luca, il semi-lockdown è solo il primo passo: virus, c'è un "caso Campania" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Vincenzo De Luca è un personaggio divisivo, che fa sempre discutere. Anche e soprattutto quando si tratta di epidemia da coronavirus. Il governatore “sceriffo” ha firmato un'ordinanza che sospende fino al 30 ottobre la didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Una decisione scaturita dall'aumento pericoloso dei contagi in Campania, dove sono stati registrati oltre mille casi nelle ultime 24 ore: ma a preoccupare davvero è la pressione sugli ospedali, che a lungo andare potrebbe diventare insostenibile senza i necessari correttivi. Per Luigi De Magistris quella imboccata da De Luca non è però la strada migliore per affrontare la seconda ondata: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Vincenzo De; un personaggio divisivo, che fa sempre discutere. Anche e soprattutto quando si tratta di epidemia da corona. Il governatore “sceriffo” ha firmato un'ordinanza che sospende fino al 30 ottobre la didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Una decisione scaturita dall'aumento pericoloso dei contagi in, dove sono stati registrati oltre mille casi nelle ultime 24 ore: ma a preoccupare davvero; la pressione sugli ospedali, che a lungo andare potrebbe diventare insostenibile senza i necessari correttivi. Per Luigi De Magistris quella imboccata da Denon; però la strada migliore per affrontare la seconda ondata: ...

pisto_gol : Nelle ore di punta il trasporto pubblico fa registrare un affollamento tale da costituire il pericolo maggiore di c… - LaStampa : Per l’Italia sempre più difficile usare una parte dei fondi a inizio 2021. E la maggioranza litiga sulla manovra. - MatteoRichetti : Centinaia di messaggi come questo. Non chiedono assegni, bonus o reddito di cittadinanza, chiedono #rispetto. Una g… - EHogwords : @Giordan30423124 Il Dpcm dà inizio a una pulizia etnica... pardon, professionale. #DpcmdellaVergogna - EHogwords : @Massimo10489625 Il Dpcm dà inizio a una pulizia etnica... pardon, professionale. #DpcmdellaVergogna -

Ultime Notizie dalla rete : inizio una La lettera agli studenti scritta da Jole Santelli per l’inizio dell’anno scolastico: “Rispettate le regole” La Stampa Covid: parroco positivo, chiusa una chiesa a Bisceglie

BARI, 16 OTT - Chiusa una chiesa a Bisceglie, in Puglia, dopo che il parroco è risultato positivo al Covid-19. Il caso è stato rilevato nella chiesa Santa Maria di Misericordia di Bisceglie, nella pro ...

Lopalco: "Le mascherine? All'inizio gli scienziati hanno detto di non metterle perché non c'erano" (VIDEO)

La giornalista Valentina Petrini durante l'ultima puntata di "PiazzaPulita", programma condotto da Riccardo Formigli su La7, chiede a Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa: “Perché a ...

BARI, 16 OTT - Chiusa una chiesa a Bisceglie, in Puglia, dopo che il parroco è risultato positivo al Covid-19. Il caso è stato rilevato nella chiesa Santa Maria di Misericordia di Bisceglie, nella pro ...La giornalista Valentina Petrini durante l'ultima puntata di "PiazzaPulita", programma condotto da Riccardo Formigli su La7, chiede a Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa: “Perché a ...