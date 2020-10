Le dichiarazioni post Brescia-Lecce (Di sabato 17 ottobre 2020) Nel post partita di Brescia-Lecce i tecnici delle rispettive squadre hanno rilasciato delle dichiarazioni. Diego Lopez ha mostrato soddisfazione per l’ottima vittoria del Brescia. Non si può dire lo stesso per Eugenio Corini. Le dichiarazioni del tecnico Bresciano Come valuta la prestazione dei due centrali? “Sono due giocatori che hanno lavorato molto bene insieme, ma anche Van de Looi ha fatto bene. Sono stati capaci di fare una gran bella partita contro una bella squadra. Non abbiamo trovato grosse difficoltà”. Quanto hanno già appreso i suoi ragazzi? “Questa è una squadra abituata al 4-3-1-2, hanno già vinto un campionato e sono anni che giocano insieme. Diventa più facile nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020) Nelpartita dii tecnici delle rispettive squadre hanno rilasciato delle. Diego Lopez ha mostrato soddisfazione per l’ottima vittoria del. Non si può dire lo stesso per Eugenio Corini. Ledel tecnicono Come valuta la prestazione dei due centrali? “Sono due giocatori che hanno lavorato molto bene insieme, ma anche Van de Looi ha fatto bene. Sono stati capaci di fare una gran bella partita contro una bella squadra. Non abbiamo trovato grosse difficoltà”. Quanto hanno già appreso i suoi ragazzi? “Questa è una squadra abituata al 4-3-1-2, hanno già vinto un campionato e sono anni che giocano insieme. Diventa più facile nella ...

DBenedectus : L'allenatore nerazzurro ha risposto ad una domanda sulle dichiarazioni del nerazzurro sul suo impiego The post Inte… - komorebima : @avesvaleeh @_SpaceJay___ guardando i post precedenti si leggono dichiarazioni di Zuckerberg e Ramsay e si capisce… - mafaldina61 : RT @valy_s: A leggere alcune dichiarazioni e post di infermieri e medici.. soprattutto di ospedali pubblici.. Mi vengono dei pensieri che,… - Pol25948625 : RT @Twittytwitty17: @MadameA02 Sssstttt... Ziiiitta Fai finta di niente che sta lavorando per noi ?? La sfuga che porta è micidiale??, lascia… - Twittytwitty17 : @MadameA02 Sssstttt... Ziiiitta Fai finta di niente che sta lavorando per noi ?? La sfuga che porta è micidiale??, la… -

Ultime Notizie dalla rete : dichiarazioni post Italia-Olanda-2020: le dichiarazioni post-partita Periodico Daily - Notizie Le dichiarazioni post Brescia-Lecce

Nel post partita di Brescia-Lecce i tecnici delle rispettive squadre hanno rilasciato delle dichiarazioni. Diego Lopez ha mostrato soddisfazione per l’ottima vittoria del Brescia. Non si può dire lo ...

Mariastella Gelmini positiva, mercoledì era a Stasera Italia. La Palombelli: «Io negativa. Ora stop a ospiti in studio»

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha annunciato stamattina attraverso un post su facebook di essere risultata positiva al Covid-19. La dichiarazione ...

Nel post partita di Brescia-Lecce i tecnici delle rispettive squadre hanno rilasciato delle dichiarazioni. Diego Lopez ha mostrato soddisfazione per l’ottima vittoria del Brescia. Non si può dire lo ...Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha annunciato stamattina attraverso un post su facebook di essere risultata positiva al Covid-19. La dichiarazione ...