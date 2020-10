Inter, Conte: “Derby gara difficile ma vogliamo proseguire nostro percorso. Coronavirus? Veniamoci incontro” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Antonio Conte verso il derby. Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan valida per la quarta giornata di Serie A. Il mister nerazzurro ha presentato il match che andrà in scena domani, sabato 17 ottobre alle 18.00.Le parole di Contecaption id="attachment 1012253" align="alignnone" width="758" Conte, Getty Images/caption"Cerchiamo di fare bene in tutte le partite, ogni singola vittoria vale sempre tre punti. Il derby porta difficoltà maggiori, affrontiamo un Milan forte che sta viaggiando bene sulla scia del finale della scorsa stagione. Un'altra squadra forte come la Lazio, ma vogliamo proseguire nel nostro percorso", ha detto Conte.Sui Nazionali: "Hanno ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Antonioverso il derby. Il tecnico dell'ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan valida per la quarta giornata di Serie A. Il mister nerazzurro ha presentato il match che andrà in scena domani, sabato 17 ottobre alle 18.00.Le parole dicaption id="attachment 1012253" align="alignnone" width="758", Getty Images/caption"Cerchiamo di fare bene in tutte le partite, ogni singola vittoria vale sempre tre punti. Il derby porta difficoltà maggiori, affrontiamo un Milan forte che sta viaggiando bene sulla scia del finale della scorsa stagione. Un'altra squadra forte come la Lazio, manel", ha detto.Sui Nazionali: "Hanno ...

