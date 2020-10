Insegnante mette 3 in geometria a studente autistico, la mamma protesta: “Voglio le scuse” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un fatto definito “umiliante”, da una mamma di Pavia: suo figlio autistico ha preso 3 in un compito di geometria, e chiede le scuse da parte della scuola. Pronta ad agire per vie legali e a denunciare l’accaduto al Presidente Mattarella e alla ministra Azzolina. Un episodio “umiliante”, quello vissiuto da una mamma di Pavia. … L'articolo Insegnante mette 3 in geometria a studente autistico, la mamma protesta: “Voglio le scuse” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un fatto definito “umiliante”, da unadi Pavia: suo figlioha preso 3 in un compito di, e chiede le scuse da parte della scuola. Pronta ad agire per vie legali e a denunciare l’accaduto al Presidente Mattarella e alla ministra Azzolina. Un episodio “umiliante”, quello vissiuto da unadi Pavia. … L'articolo3 in, la: “Voglio le scuse” proviene da www.meteoweek.com.

Nella storia esistono momenti in cui è necessario prendere posizione davanti ai possibili scenari futuri. Questo è uno di quelli. Papa Francesco non esita a parlare di catastrofe educativa e chiama a ...

