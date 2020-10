In Italia 9.000 persone in attesa del trapianto della cornea (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – ‘La vista è il più prezioso dei nostri sensi e può continuare a vivere negli occhi di un’altra persona‘. È il forte messaggio contenuto in una breve videoclip intitolata ‘Light‘ e lanciata oggi dagli oculisti di AIMO per sensibilizzare le persone alla donazione della cornea. L’occasione è stata la giornata inaugurale dell’XI Congresso nazionale dell’Associazione Italiana dei Medici Oculisti, in programma oggi e domani a Roma presso l’Hotel NH Collection Roma Vittorio Veneto (in Corso d’Italia, 1). Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – ‘La vista è il più prezioso dei nostri sensi e può continuare a vivere negli occhi di un’altra persona‘. È il forte messaggio contenuto in una breve videoclip intitolata ‘Light‘ e lanciata oggi dagli oculisti di AIMO per sensibilizzare le persone alla donazione della cornea. L’occasione è stata la giornata inaugurale dell’XI Congresso nazionale dell’Associazione Italiana dei Medici Oculisti, in programma oggi e domani a Roma presso l’Hotel NH Collection Roma Vittorio Veneto (in Corso d’Italia, 1).

nuvolar97330681 : RT @claudio_2022: In Italia ogni anno 370.000 nuovi casi di tumore, mille al giorno circa. Ci sono 4 milioni di persone malate di cancro e… - Solange33936057 : RT @intuslegens: In Italia muoiono circa 2000 persone al giorno. Quasi tutti anziani che hanno concluso il loro ciclo vitale. Basta una pic… - futbolprof : RT @domanigiornale: +++ Superati i 10.000 nuovi contagi in Italia +++ - DCiamei : @lucacapvt @MarcoCiarmatori Questi in Italia, hanno avuto 7 mesi di tempo per cercare di prendere provvedimenti att… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia 000 In Italia, 180.000 lavoratori agricoli vittima di sfruttamento e caporalato WineNews La curva del contagio rallenta (lievemente): "Casi non raddoppiati"

I 10.010 casi di Covid-19 registrati oggi in Italia mostrano un lieve rallentamento nei tempi ... facendo un’estrapolazione il 13 novembre avremmo potuto avere 100.000 casi in un giorno. Una ...

Alcol test per monopattini e stop a sosta selvaggia. La proposta della svedese Voi, in arrivo flotta su Roma

In Italia l'azienda svedese è già presente a Milano con 750 veicoli e opera in oltre 40 città in tutta Europa.

I 10.010 casi di Covid-19 registrati oggi in Italia mostrano un lieve rallentamento nei tempi ... facendo un’estrapolazione il 13 novembre avremmo potuto avere 100.000 casi in un giorno. Una ...In Italia l'azienda svedese è già presente a Milano con 750 veicoli e opera in oltre 40 città in tutta Europa.