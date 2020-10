Il tampone non rileva la positività a un generico coronavirus, ma al Sars-Cov-2 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Venerdì 16 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in uno screenshot, circolato sulla app di messaggistica e raffigurante un post copia/incollato da numerosi utenti su Facebook. Il contenuto oggetto della nostra verifica contiene un testo che recita: «Quando fate il test sierologico o il tampone e risultate positivi, chiedete a quale coronavirus siete positivi, ne abbiamo a migliaia dentro di virus. Non fatevi prendere più in giro. Lei è risultato positivo a coronavirus! OK, MA A QUALE ESATTAMENTE? Hcov-229 E? Hcov-OC43? Hcov-NL63? Hcov-HKU1? Sars-Cov? Mers-Cov? Sars-Cov-2. Nel corpo umano ci sono 7 coronavirus. La PCR rileva uno di loro. ... Leggi su facta.news (Di venerdì 16 ottobre 2020) Venerdì 16 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in uno screenshot, circolato sulla app di messaggistica e raffigurante un post copia/incollato da numerosi utenti su Facebook. Il contenuto oggetto della nostra verifica contiene un testo che recita: «Quando fate il test sierologico o ile risultate positivi, chiedete a qualesiete positivi, ne abbiamo a migliaia dentro di virus. Non fatevi prendere più in giro. Lei è risultato positivo a! OK, MA A QUALE ESATTAMENTE? Hcov-229 E? Hcov-OC43? Hcov-NL63? Hcov-HKU1?-Cov? Mers-Cov?-Cov-2. Nel corpo umano ci sono 7. La PCRuno di loro. ...

ilpost : Finora in #Veneto #Immuni non è stata del tutto operativa: gli operatori non possono caricare sulla piattaforma i c… - lapinella : No, caro Franco. Non dire stupidaggini. Ero un falso positivo, come succede in molti casi. Il test rapido antigen… - borghi_claudio : OOOOHHHH... forse non era tanto illogico quello che dicevo. Brutte notizie per i tampoinomani Francesco Vaia: 'I m… - LuigiFaedo : Il governo cerca di evitare un nuovo #Lockdown2 generale con misure tampone che però sembrano solo palliativi e non… - dybaladiez : @nickomescudi Mio fratello domani mattina deve fare il tampone e fino a quando non abbiamo i risultati non possiamo uscire di casa -