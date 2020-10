GF Vip 5, Matilde Brandi rischia la squalifica: il web non perdona le sue frasi (Di venerdì 16 ottobre 2020) I telespettatori del Grande Fratello Vip sono davvero furibondi con Matilde Brandi e ne chiedono l’espulsione immediata dal Grande Fratello VIP. A quanto pare che utilizzi spesso il termine “fro**o” per riferirsi agli omosessuali. Sebbene la showgirl non l’ha mai utilizzato per riferirsi a qualcuno specificamente, sul web è scoppiata comunque la protesta. Sono in tanti, infatti, a chiedere provvedimenti per la Brandi, anche perché avrebbe utilizzato tale termine in più di un’occasione. Qualcuno chiede addirittura la squalifica, ma secondo gli esperti Alfonso Signorini la grazierà. Grande Fratello Vip: Matilde Brandi esagera Si sa che all’occhio degli appassionati del Grande Fratello Vip non ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 ottobre 2020) I telespettatori del Grande Fratello Vip sono davvero furibondi cone ne chiedono l’espulsione immediata dal Grande Fratello VIP. A quanto pare che utilizzi spesso il termine “fro**o” per riferirsi agli omosessuali. Sebbene la showgirl non l’ha mai utilizzato per riferirsi a qualcuno specificamente, sul web è scoppiata comunque la protesta. Sono in tanti, infatti, a chiedere provvedimenti per la, anche perché avrebbe utilizzato tale termine in più di un’occasione. Qualcuno chiede addirittura la, ma secondo gli esperti Alfonso Signorini la grazierà. Grande Fratello Vip:esagera Si sa che all’occhio degli appassionati del Grande Fratello Vip non ...

