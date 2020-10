‘Gf Vip 5’, ancora incomprensioni tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, che litiga anche con Andrea Zelletta. Il figlio di Alba Parietti ha un triste sfogo, che porta la madre a intervenire sui social (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo lo scherzo di Tommaso Zorzi ai danni di Francesco Oppini, al quale ha fatto credere di essersi innamorato di lui, è successo di tutto nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e la notte è stata decisamente movimentata. Questa mattina il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini si è svegliato ancora profondamente provato da quello che era successo e con la voglia di chiarire una volta per tutte con l’influencer la questione rimasta in sospeso nella notte. ‘Il tuo scherzo mi ha messo in imbarazzo’ ha ammesso il telecronista, ribadendo a Tommaso i motivi per il quale ci è rimasto male e si è innervosito. Nello specifico a Francesco non è piaciuto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo lo scherzo diai danni di, al quale ha fatto credere di essersi innamorato di lui, è successo di tutto nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e la notte è stata decisamente movimentata. Questa mattina ildie Francosi è svegliatoprofondamente provato da quello che era successo e con la voglia di chiarire una volta per tutte con l’influencer la questione rimasta in sospeso nella notte. ‘Il tuo scherzo mi ha messo in imbarazzo’ ha ammesso il telecronista, ribadendo ai motivi per il quale ci è rimasto male e si è innervosito. Nello specifico anon è piaciuto ...

