Eriksen | pazienza finita e frecciate all' Inter

MILANO - A volte quando devi rimarcare una verità "scomoda", lo fai con il sorriso. E' un modo per addolcire la pillola al destinatario del messaggio, per fargli capire che non sei contento senza ...

Eriksen inizia a perdere la pazienza. E al momento non rientra tra gli undici che Conte manderà in campo dall’inizio sabato nel derby. A quel punto la sua voglia di Nazionale non farebbe che aumentare ...

Eriksen inizia a perdere la pazienza. E al momento non rientra tra gli undici che Conte manderà in campo dall'inizio sabato nel derby. A quel punto la sua voglia di Nazionale non farebbe che aumentare ...