Covid: oltre 10mila casi in un giorno con meno tamponi di ieri. 55 i morti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ancora un incremento dei casi di Covid: sono 10.010 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore. ieri erano stati registrati 8804 contagiati. Diminuiscono i decessi: oggi ne sono stati registrati 55, mentre ieri le vittime accertate erano 83. Rispetto a ieri sono stati fatti meno tamponi: 150.377 contro gli oltre 162mila di ieri.Ancora un incremento delle terapie intensive +52 (ieri +47), che arrivano a 638, mentre i ricoveri ordinari crescono di 382 unità (ieri +326), e sono ora 6.178 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.La regione più colpita resta la Lombardia, in ulteriore aumento a +2.419, seguita da Campania (+1.261), ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ancora un incremento deidi: sono 10.010 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore.erano stati registrati 8804 contagiati. Diminuiscono i decessi: oggi ne sono stati registrati 55, mentrele vittime accertate erano 83. Rispetto asono stati fatti: 150.377 contro gli162mila di.Ancora un incremento delle terapie intensive +52 (+47), che arrivano a 638, mentre i ricoveri ordinari crescono di 382 unità (+326), e sono ora 6.178 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.La regione più colpita resta la Lombardia, in ulteriore aumento a +2.419, seguita da Campania (+1.261), ...

