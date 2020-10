Covid nel calcio, Vigorito: “Pronto a schierare la Primavera, non si può fermare tutto” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Per il bene della nazione e del calcio bisogna andare avanti“, parole di Filippo Inzaghi pronunciate questo pomeriggio in conferenza stampa. Parole sposate da Oreste Vigorito. Mentre il tecnico parlava in previsione del match di campionato con la Roma, il numero del Benevento rilasciava dichiarazioni simili ai microfoni dell’Adnkronos. “Se il campionato non venisse concluso il calcio italiano fallirebbe e una cosa del genere non possiamo permettercela“, ha dichiarato all’agenzia stampa il presidente della Strega in merito ai casi Covid riscontrati nel mondo del calcio, “nonostante le numerose positività i calciatori sono super controllati e non appena il tampone risulta positivo vengono messi in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Per il bene della nazione e delbisogna andare avanti“, parole di Filippo Inzaghi pronunciate questo pomeriggio in conferenza stampa. Parole sposate da Oreste. Mentre il tecnico parlava in previsione del match di campionato con la Roma, il numero del Benevento rilasciava dichiarazioni simili ai microfoni dell’Adnkronos. “Se il campionato non venisse concluso ilitaliano fallirebbe e una cosa del genere non possiamo permettercela“, ha dichiarato all’agenzia stampa il presidente della Strega in merito ai casiriscontrati nel mondo del, “nonostante le numerose positività i calciatori sono super controllati e non appena il tampone risulta positivo vengono messi in ...

