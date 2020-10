Covid, il vicesindaco di Azzano: 'Ricoverato a New York, avrei dovuto pagare 100mila dollari per 17 giorni' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Otto mesi fa il vicesindaco di Azzano San Paolo , in provincia di Bergamo , veniva Ricoverato in un ospedale di New York perché affetto da Covid-19. Al tempo, il virus aveva iniziato a diffondersi da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) Otto mesi fa ildiSan Paolo , in provincia di Bergamo , venivain un ospedale di Newperché affetto da-19. Al tempo, il virus aveva iniziato a diffondersi da ...

HuffPostItalia : Vicesindaco di Azzano ricoverato a New York per Covid: 'Conto di 100mila dollari per 17 giorni' - edigram : RT @aelledesign: Ecco, per i negazionisti #nomask adotterei, anche in Italia, lo stesso trattamento economico-sanitario. Hai visto mai che… - MarioRo22315926 : RT @HuffPostItalia: Vicesindaco di Azzano ricoverato a New York per Covid: 'Conto di 100mila dollari per 17 giorni' - IldoMoro : Vicesindaco di Azzano ricoverato a New York per Covid: 'Conto di 100mila dollari per 17 giorni' - Magda_mavi : RT @janavel7: Ringraziare ogni giorno il nostro Servizio Sanitario Nazionale (nonostante tutto). Ricoverato diciassette giorni per Covid a… -