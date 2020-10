Covid, coprifuoco in arrivo? Stop scuole in Campania, blocco visite nelle Rsa in Lombardia (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Campania lo ha già fatto, la Lombardia ci sta arrivando: misure più rigide per contenere la seconda ondata. A Napoli e nel resto della regione c’è la didattica a distanza fino alla fine del mese di ottobre e c’è già stata una stretta sugli orari di apertura dei locali pubblici. «Chiudere così in blocco le scuole non è la migliore soluzione» ha detto da Bruxelles il premier Giuseppe Conte. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Campania lo ha già fatto, la Lombardia ci sta arrivando: misure più rigide per contenere la seconda ondata. A Napoli e nel resto della regione c’è la didattica a distanza fino alla fine del mese di ottobre e c’è già stata una stretta sugli orari di apertura dei locali pubblici. «Chiudere così in blocco le scuole non è la migliore soluzione» ha detto da Bruxelles il premier Giuseppe Conte.

