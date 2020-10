"Così ho scoperto che la mia collega mi versava ansiolitici nel cappuccino" (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Era il 6 ottobre 2017. Come tutti i giorni, Mariangela mi ha preso un cappuccino al bar. Di solito lo sorseggio, ma quel giorno l’ho bevuto tutto di un fiato. Alla scrivania avevo un cliente che voleva fare una polizza. Gli ho chiesto i documenti e sono andata verso la fotocopiatrice. Quando stavo per tornare al mio posto mi è mancato l’equilibrio, vedevo tutto nero e mi sembrava di galleggiare nell’aria”. Comincia due anni fa il racconto di Alice Bordon, l’impiegata dell’agenzia di assicurazioni alla quale per mesi la collega Mariangela Cerrato ha offerto un cappuccino: avrebbe scoperto in seguito che nella bevanda aveva sciolto dell’ansiolitico. Obiettivo era screditarla in caso di eventuale taglio del personale. Scoperta e processata, è stata ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Era il 6 ottobre 2017. Come tutti i giorni, Mariangela mi ha preso unal bar. Di solito lo sorseggio, ma quel giorno l’ho bevuto tutto di un fiato. Alla scrivania avevo un cliente che voleva fare una polizza. Gli ho chiesto i documenti e sono andata verso la fotocopiatrice. Quando stavo per tornare al mio posto mi è mancato l’equilibrio, vedevo tutto nero e mi sembrava di galleggiare nell’aria”. Comincia due anni fa il racconto di Alice Bordon, l’impiegata dell’agenzia di assicurazioni alla quale per mesi laMariangela Cerrato ha offerto un: avrebbein seguito che nella bevanda aveva sciolto dell’ansiolitico. Obiettivo era screditarla in caso di eventuale taglio del personale. Scoperta e processata, è stata ...

ZZiliani : 3-0 per la Juve e 1 punto in meno al Napoli. Finalmente. Tra l’altro, detto tra noi: a parte Ronaldo e McKennie pos… - Mov5Stelle : Camera e Senato hanno dato il via libera alla #NaDef, la Nota di Aggiornamento al Def. Vediamo insieme cos'è. ?? La… - PokemonGOit : Mmm, e questo che cos'è? Ci è giunta voce che Spark abbia trovato uno strano Uovo rosso. ???? Continuate a seguirci p… - Caramel89409333 : RT @giampietrogiova: I leghisti vivono di sciacallaggio, la famosa 'bestia' di Morisi che cos'è se non una macchina del fango dedicata allo… - inverosimili : @aquagiugi Adesso ne perdo una anch'io, così facciamo pari e pattana. (Ma cos'è una patata??) -

Ultime Notizie dalla rete : Così scoperto Cos'è l'effetto Streisand? Di cosa si tratta realmente? Everyeye Tech Messaggi WhatsApp: quando scatta il divieto di avvicinamento?

Persecuzione telematica sui social network: lo stalking in Internet giustifica la misura cautelare del divieto di avvicinarsi alla vittima? Non c’è italiano che non sappia cos’è il delitto di stalking ...

Google: canticchia per riconoscere il brano

Sul dispositivo mobile, basta aprire l'ultima versione dell'app Google o trovare il widget di Ricerca Google, toccando l'icona del microfono e dìcendo "cos'è questo brano?" oppure fare clic sul ...

Persecuzione telematica sui social network: lo stalking in Internet giustifica la misura cautelare del divieto di avvicinarsi alla vittima? Non c’è italiano che non sappia cos’è il delitto di stalking ...Sul dispositivo mobile, basta aprire l'ultima versione dell'app Google o trovare il widget di Ricerca Google, toccando l'icona del microfono e dìcendo "cos'è questo brano?" oppure fare clic sul ...