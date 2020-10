Carbonara di zucchine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questa ricetta di è veramente originale e appetitosa. Una ricetta da utilizzare sia per le cene di tutti i giorni che per eventi speciali. Anche come monoporzione negli aperitivi. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di spaghetti1 zucchina grande180 g di guanciale4 uova (3 intere ed 1 tuorlo)50 g di parmigiano reggiano (o pecorino romano)1/2 cipolla piccolaSale fino q.b.Pepe nero macinato q.b.Iniziamo la preparazione della mettendo una pentola d’acqua sul fuoco, dove andrete a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto continuate la preparazione e quindi tagliate il guanciale, rimuovete la cotenna e poi tagliate a listarelle. Mettete cotenna e guanciale in padella e fate abbrustolire a fiamma media. Poi lavate bene e tagliate una zucchina, asciugatela e poi aggiungetela ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questa ricetta di è veramente originale e appetitosa. Una ricetta da utilizzare sia per le cene di tutti i giorni che per eventi speciali. Anche come monoporzione negli aperitivi. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di spaghetti1 zucchina grande180 g di guanciale4 uova (3 intere ed 1 tuorlo)50 g di parmigiano reggiano (o pecorino romano)1/2 cipolla piccolaSale fino q.b.Pepe nero macinato q.b.Iniziamo la preparazione della mettendo una pentola d’acqua sul fuoco, dove andrete a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto continuate la preparazione e quindi tagliate il guanciale, rimuovete la cotenna e poi tagliate a listarelle. Mettete cotenna e guanciale in padella e fate abbrustolire a fiamma media. Poi lavate bene e tagliate una zucchina, asciugatela e poi aggiungetela ...

Questa ricetta di carbonara di zucchine è veramente originale e appetitosa. Una ricetta da utilizzare in ogni occasione, anche per tutti i giorni ...

Scopri la carbonara in diverse ricette: quella tradizionale, alla romana e cremosa, quella con la panna e quella senza uova o senza pancetta.

